Onvrede bij VVD-leden over asieldeal en koers van de partij

De groep VVD'ers maakt zich ook zorgen over de afnemende invloed van lokale overheden: "Met deze dwangwet worden decentrale overheden een uitvoeringsorgaan van een falend landelijk beleid. Het Huis van Thorbecke staat in brand!"

In de nieuwe wet wordt het gemakkelijker om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De vier coalitiepartijen buigen zich volgens bronnen dit weekend over de laatste versie van de wet. Als de vier coalitiepartijen het eens zijn, volgt maandagochtend het definitieve akkoord, zo bevestigden bronnen vrijdag aan de NOS.

Uit moties, die in handen zijn van de NOS en Nieuwsuur, blijkt dat VVD'ers zich uitspreken tegen de koers van de VVD en tegen de asielwet in het bijzonder.

Na maanden van onderhandelen bereikt de coalitie waarschijnlijk maandag een akkoord over de nieuwe asielwet , maar al voor het zover is blijkt een deel van de achterban van de VVD deze deal niet zomaar over zijn kant te willen laten gaan.

Politiek verslaggever Wilma Borgman: "Al langer is er onrust over de koers van de partij. VVD'ers herkennen de koers niet meer. Op het thema asiel is de achterban overigens minder verdeeld dan over stikstof, maar ook hier kan het spannend worden,

Zo kan het instemmen van de fractie met de asielwet door de achterban toch gezien worden als het door de knieën gaan vanwege de eenheid in de coalitie. Een andere groep VVD'ers is over meer thema's bezorgd dan asiel.

Ze zeggen zich meer in te herkennen in de VVD en vinden dat de partij op veel thema's te veel naar links opgeschoven, Het kan al met al een heel spannend congres worden over twee weken".