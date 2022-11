Stijgende prijzen spelen sporters parten: 'Sommige leden kwamen niet meer'

Door de gestegen energieprijzen is sporten voor een deel van de Nederlanders te duur geworden. Ongeveer een vijfde van de sportende bevolking is om die reden minder gaan sporten of helemaal gestopt. Dat staat in een onderzoek van Kantar, in opdracht van sportkoepel NOC*NSF.

Het gaat niet alleen om volwassenen, maar ook om kinderen. Aan het onderzoek deden zo'n 3100 mensen mee van 5 jaar en ouder. Volgens Kantar en NOC*NSF is het onderzoek representatief.

Van de deelnemers gaf 4 procent aan al te zijn gestopt met sporten door de hoge energietarieven. Als sporten door de energieprijzen nog duurder wordt, overweegt nog eens 4 procent ook te stoppen.

Hogere contributie

Vorige maand liet een enquête van sportschoolbranchevereniging NL Actief zien dat bijna de helft van de ondervraagde sportschooleigenaren overweegt de contributie te verhogen, vanwege de gestegen energietarieven. Eerder werd bekend dat ook veel voetbalverenigingen zich om die reden genoodzaakt voelen om hun leden om een hogere bijdrage te vragen.

Van de deelnemers aan het onderzoek van NOC*NSF zegt ruim driekwart nog niet te hebben gemerkt dat sporten duurder is geworden. Voor ongeveer een vijfde is sporten al wel duurder geworden. In de meeste gevallen is de prijsstijging tussen de 5 en 10 procent.

Sommige sporters overwegen nog te minderen of stoppen met sporten omdat behalve de energie ook andere zaken duurder zijn geworden, zoals de boodschappen. Het gaat om zo'n 14 procent van de ondervraagden. De rest zegt even veel te blijven sporten als voorheen.

Ontbijt voor leden

In de Utrechtse wijk Ondiep merkte voetbalvereniging DHSC dat veel leden dit seizoen de contributie niet meer konden betalen. "Aan het begin van het seizoen kwam een deel van de leden niet meer", zegt clubbestuurder Patrick Verkooijen. "Toen zijn we langs de deuren gegaan met de vraag waarom. Vaak hoorden we dat het om de financiën ging."

Volgens Verkooijen hakt de energiecrisis er in de volkswijk Ondiep behoorlijk in. "Kinderen die eerst nooit douchten na de training, gingen opeens douchen. Ook op dagen dat ze geen training hadden, kwamen ze douchen. Onze energierekening is vervijfvoudigd."

Om de leden tegemoet te komen organiseerde DHSC, de club waar Wesley Sneijder zijn voetbalcarrière ooit begon, een benefietavond. "Onder leiding van Wesley Sneijder, erevoorzitter van de club, Lodewijk Asscher en Kees Jansma haalden we 185.000 euro op", vertelt Verkooijen.

"Dat is voor kinderen die de contributie niet kunnen betalen, om de energierekening te betalen én we verzorgen elke zaterdag een ontbijt voor leden die het niet breed hebben. Broertjes en zusjes mogen mee. We moeten voor elkaar zorgen."

Bij de voetbalclub kwamen regelmatig kinderen binnen met een lege maag, zegt Tarik Divarci, technisch directeur van DHSC: