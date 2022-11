Matchwinner Zivkovic beëindigt droogte en verlost FC Emmen

Het leek lang weer zo'n avond te worden, zo'n avond zonder doelpunt voor FC Emmen-spits Richairo Zivkovic. Maar in de 58ste minuut van het uitduel met Fortuna Sittard maakte hij zijn eerste eredivisiedoelpunt van het seizoen. Daarmee werd hij in Limburg matchwinner: 0-1.

Zivkovic had dit seizoen in twaalf wedstrijden het net niet gevonden en was vanwege zijn improductiviteit vorige maand al twee keer gepasseerd door coach Dick Lukkien. Tegen Fortuna kreeg hij het vertrouwen en dat betaalde hij aanvankelijk weer niet terug.

Van misser naar matchwinner

Tegen het einde van een barslechte eerste helft hielp Zivkovic een enorme mogelijkheid om zeep. Van dichtbij schoot hij hoog over. In de tweede helft kwam een nieuwe kans. Hij ging van links naar binnen en krulde de bal een meter naast.

De verlossing kwam niet lang erna. Vanaf bijna dezelfde plek besloot hij na een pass van Keziah Veendorp nu voor een schot met zijn linkerbeen te gaan en dat bleek een goede keuze. Via doelman Ivor Pandur ging de bal binnen: 0-1.