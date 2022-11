Maakt Gen Z het verschil in het Amerikaanse Congres?

Opiniepeilers voorspellen een recordopkomst bij de tussentijdse verkiezingen voor een nieuw Congres. In de peilingen lijkt een red wave, grote winst voor de Republikeinen waarschijnlijker dan een blue wave, grote winst voor de Democraten. Een zeer gemotiveerde groep stemmers zijn dit keer de jongere kiezers, de 18- tot 29-jarigen, van wie 40 procent zegt zeker naar de stembus te gaan. Namens de Democraten maakt de 25-jarige Maxwell Frost grote kans als eerste Gen Z'er - geboren tussen 1996 en 2015 - een zetel in het Congres te veroveren. Maxwell Alejandro Frost is een zeldzaam lichtpuntje voor de Democraten in Florida. De staat heeft onder gouverneur DeSantis een flinke ruk naar rechts gemaakt en de partij van Joe Biden staat er in veel races in de Sunshine State niet goed voor. Frost zit echter in een stevig links district, dus de zetel kan hem bijna niet ontgaan. Drummen om campagne te voeren Dat betekent niet dat hij op de automatische piloot campagnevoert. Op een parkeerplaats in Orlando is hij al vroeg bezig met de soundcheck van een band, die bestaat uit zijn vrienden van de middelbare school. Frost, gekleed in zwart T-shirt en korte broek, sjouwt met kabels en geeft aanwijzingen aan de zangeres, die de songtekst van Abba's Dancing Queen voorleest op haar mobieltje. De band gaat spelen op een praalwagen tijdens de Pride parade van de stad en Frost gaat zelf een paar liedjes meedrummen. Een ongewone campagne die past bij hoe hij als activist de politiek is ingerold. "Als je kijkt naar wat mijn generatie allemaal heeft doorstaan: Columbine, Parkland, Pulse hier even verderop", somt hij bloedbad na bloedbad op. Toen hij als 15-jarige de beelden zag van het drama op de basisschool Sandy Hook in Newtown, waarbij 20 kinderen omkwamen, nam hij de beslissing om zich actief in te zetten tegen vuurwapengeweld. Wat houden de midterm-verkiezing in? Correspondent Lucas Waagmeester legt het uit:

Op 8 november stemmen de Amerikanen voor een nieuw Congres. Het zijn de eerste landelijke verkiezingen sinds de presidentsverkiezingen van 2020 - en dus gaat het om veel meer dan zetels in het Congres. Een uitleg van correspondent Lucas Waagmeester. - NOS

Maxwell kwam bij jongerenorganisatie March For Our Lives terecht. Ook werkte hij bij een burgerrechtenorganisatie en voor de presidentscampagne van Bernie Sanders. Nu belt de senator uit Vermont Frost op zijn mobieltje met tips voor zijn eigen campagne. Frost heeft ook de steun van politieke ster Alexandria Ocasio-Cortez die bij de vorige midterms als jongste politica Washington binnenstormde. De Gen Z'ter behoort tot de linkerflank van de Democraten die vindt dat president Biden veel radicalere keuzes moet maken om persoonlijke vrijheden te beschermen en vuurwapengeweld en klimaatverandering tegen te gaan. "Natuurlijk zijn we gefrustreerd. Deze problemen hadden allang aangepakt moeten worden." Hij kiest zijn woorden zorgvuldig: "Er is zoveel onrust. Mijn generatie weet niet anders. Dat perspectief maakt ons boos over zoveel onrecht." Over de huizencrisis bijvoorbeeld. Frost heeft nauwelijks tijd meer voor zijn studie, maar rijdt wel als Uber-chauffeur om zijn rekeningen te betalen. Conservatieve stem Frost is niet de enige van zijn generatie die als lid van het Huis van Afgevaardigden naar Capitol Hill wil. De 25-jarige Republikein Karoline Leavitt in New Hampshire wil juist de conservatieve stem van Generatie Z zijn. Haar race is spannender omdat ze een zittend Democratisch congreslid moet verslaan. De steun van oud-president Trump heeft ze in ieder geval.

Quote We moeten een overheid hebben die eruit ziet als de rest van het land. Qua leeftijd en huidskleur, maar ook qua levenservaring. Maxwell Frost, Congres kandidaat VS

Het stemgedrag van Gen Z is interessant omdat deze groep het toekomstige politieke landschap bepaalt. Uit onderzoek blijkt dat de meeste jongeren op sociale en economische thema's een linkse politieke voorkeur hebben en een grotere rol willen van de overheid. Frost wil dat de politiek actiever en inclusiever wordt: "We moeten laten zien dat de overheid voor de mensen kan werken en ze laten voelen dat hun stem zin heeft. En we moeten een overheid hebben die eruit ziet als de rest van het land. Qua leeftijd en huidskleur, maar ook qua levenservaring. Nieuwe mensen die doordrongen zijn van de urgentie van deze kwesties." Volgens Frost valt er geen tijd meer te verliezen. Bij een rondleiding in zijn partijkantoor wijst hij op een groot graffitikunstwerk aan de muur. "Dit is gemaakt door Manuel Oliver die zijn zoon Joaquin verloor bij het bloedbad op de school in Parkland." Frost leest de tekst op het doek voor, het is zijn campagnemotto: "Tijd om levens te redden. Dus doe mee of ga uit de weg."