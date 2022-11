Bayern München na onverwacht moeizame zege bij Hertha koploper

Bayern München heeft in de Bundesliga een moeizame zege bij Hertha BSC geboekt, maar neemt door de 3-2 uitoverwinning wel voor minstens een etmaal de koppositie over van Union Berlin.

De titelverdediger leek in Berlijn de schaapjes halverwege het duel al op het droge te hebben. Nadat Sadio Mané in de twaalfde minuut Jamal Musiala aan diens achtste competitiedoelpunt had geholpen, maakte Eric Maxim Choupo-Moting tegen het einde van de eerste helft binnen een minuut twee keer vallend een treffer: 0-3.

De thuisploeg slaagde er echter nog voor rust in de spanning terug te brengen. Eerst was Dodi Lukebakio succesvol met een knappe volley en kort daarna verzilverde Davie Selke een strafschop.