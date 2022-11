Met zichzelf worstelend CDA wil terug naar 'verbinding'

"Fijn dat jullie er zijn. Wij zijn één familie. "Aan het woord is CDA-voorzitter Hans Huibers. Het is even na énen vanmiddag in Nijkerk. Tientallen CDA-ers zijn hierheen gekomen, en Huibers doet een openingswoordje op het partijcongres. Voor het eerst sinds de coronacrisis is het CDA weer in groten getalen fysiek bijeen. Om te praten over de toekomst, de verkiezingen en, een woord dat vandaag vaak valt: "verbinding".

Aan de energie en het enthousiasme van de vorig jaar nieuw verkozen voorzitter zal het niet liggen. Met luide stem probeert hij de sfeer er in te brengen: het CDA wil alles weer "meer gaan samendoen", verschillen tussen stad en platteland verkleinen, en aan de slag. Huibers zet zich af tegen partijen als GroenLinks, D66 en de VVD. Dat zijn volgens hem in tegenstelling tot het CDA 'ik-partijen'. Het CDA heeft volgens hem een unique sellingpoint: "wij zijn een verbindingspartij. Ik geloof in ons verhaal."

Of het inderdaad weer "één grote familie" is bij het CDA, is nog maar de vraag. Maar de meeste CDA'ers die vandaag naar Nijkerk zijn gekomen lijken erin te geloven. Bij de ingediende moties om het beleid van de partij bij te sturen, zijn dit keer geen drastische oproepen om het anders te doen. In de twee moties die zijn aangenomen, gaat het over een betere energiecompensatie voor studenten en een ander provinciaal beleid om agrariërs beter te beschermen tegen de wolf.

Aan het bedaren van de gemoederen binnen de partij zullen de uitspraken van CDA-leider Hoekstra deze zomer dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig is, zeker iets hebben bijgedragen.

Het betekent niet dat het CDA in rustig vaarwater terecht is gekomen. De partij staat er niet goed voor in de peilingen en na het vertrek van Pieter Omtzigt haakten veel leden af. Bij de achterban is nog steeds onrust over het stikstofbeleid en de toekomst van de boeren, en over de asielcrisis en de woningbouwcrisis.