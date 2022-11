Geen WK-medaille Oranje-turnsters op brug, Wei prolongeert haar titel

Visser ging gelijk bij de eerste handstand in de fout. Ze herstelde zich, maar meer dan de zevende plaats zat er niet meer in.

Veerman, die zich als zesde geplaatst had, turnde een prima oefening, maar liet ten opzichte van de voorronde wel iets liggen in de uitvoering. Haar score van 14,116 bleek goed voor de vijfde plaats.

Sanna Veerman en Naomi Visser hebben op de WK turnen in Liverpool in de finale op brug naast de medailles gegrepen.

WK turnen bij de NOS

De WK turnen in Liverpool duren tot en met zondag. Op de slotdag zijn de laatste toestelfinales en die zijn te zien in de middaguitzending op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.