Haaland schiet tien man City naar koppositie, Summerville weer matchwinner Leeds

Manchester City is de nieuwe koploper in de Premier League. De regerend kampioen moest thuis tegen Fulham wel tot het uiterste gaan, maar won diep in de extra tijd dankzij een rake penalty van Erling Haaland (2-1).

Arsenal kan zondag de koppositie heroveren, maar moet dan wel winnen op bezoek bij Chelsea.

City speelde meer dan een uur met tien man, nadat João Cancelo de doorgebroken Harry Wilson omver had gelopen. Tot dat moment leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van manager Pep Guardiola, die via een hard schot van Julián Álvarez al snel de leiding had genomen.

Fulham kreeg door de overtreding van Cancelo ook nog een strafschop, die door Andreas Pereira werd benut. Met Kenny Tete als basisspeler leek die 1-1 over de streep getrokken te worden, zelfs nadat Haaland en Phil Foden voor het laatste kwart van de bank kwamen.

Nummer achttien voor Haaland

Na inmenging van de VAR leek Fulham vlak voor tijd aan de winnende van Haaland (buitenspel) te ontsnappen, maar na een overtreding op Kevin De Bruyne pikte de Noor alsnog zijn doelpunt mee. Alweer zijn achttiende competitietreffer, in slechts twaalf duels.

Voor de tweede week op rij werd Crysencio Summerville de matchwinner voor Leeds United. Na de winnende op Anfield tegen Liverpool, was Summerville nu de gevierde man toen een 3-1 achterstand tegen Bournemouth in het laatste halfuur werd omgebogen in een 4-3 overwinning.