Oerdegelijk Sparta rolt Vitesse op in Arnhem en verstevigt greep op zesde plaats

Tobias Lauritsen zorgde in de 69ste minuut op tamelijk eenvoudige wijze voor de openingstreffer. De Noorse spits nam de bal aan met buitenkant voet, draaide weg bij zijn bewaker Ferro en schoot via de binnenkant van de paal raak in de verre hoek: 0-1.

Na rust was Vitesse andermaal kansrijk via Gabriel Vidovic, die de bal er van dichtbij niet in kreeg. Maar daarna was het woord aan Sparta.

Dat gold overigens voor meerdere spelers, want Vitesse en Sparta maakten er aanvankelijk niet bepaald een enerverend duel van. De Rotterdammers begonnen wat sterker en kregen kansen via Vito van Crooij, die tot tweemaal toe geen geluk had in de afronding.

Cocu koos tegen Sparta met Simon van Duivenbooden voor een basisdebutant. De 20-jarige spits was de vervanger van de geblesseerde Bartosz Bialek, maar kwam nauwelijks in het stuk voor.

Drie minuten later was de wedstrijd beslist. Mijnans mocht van een meter of twintig uithalen en legde de bal vanuit stand haarfijn in de kruising achter de kansloze doelman Daan Reiziger.

Die tegenslag kwam Vitesse niet meer te boven en Sparta liep in de slotfase uit naar 0-4. Lauritsen maakte zijn tweede van de avond door bij een counter Reiziger in de verre hoek te passeren. En Verschueren profiteerde dankbaar van de vele ruimte die de thuisploeg weggaf door de vierde binnen te schuiven.

Blessure Van Crooij

En zo boekte Sparta een probleemloze zege in Arnhem. Zoals wel vaker dit seizoen was de ploeg van Steijn vooral oerdegelijke en kon het daardoor weer drie punten bijschrijven. Enig minpunt was het uitvallen van Van Crooij, die een enkelblessure opliep.

Sparta zal hem waarschijnlijk maar één duel hoeven te missen, want vrijdag staat er met een thuiswedstrijd tegen FC Twente alweer de laatste wedstrijd van 2022 op het programma. Voor Vitesse staan er nog twee wedstrijden op het programma voor het WK in Qatar begint: woensdag een inhaalwedstrijd tegen Ajax in Amsterdam en vier dagen later uit tegen Go Ahead Eagles.