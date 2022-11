De Munck na val zesde op voltige bij WK, goud voor McClenaghan

De WK turnen in Liverpool duren tot en met zondag. Op de slotdag zijn de laatste toestelfinales en die zijn te zien in de middaguitzending op NPO 1 en via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

De Munck was de eerste Nederlander die de WK-finale op voltige bereikte. Al zou hij niet de eerste zijn geweest met een WK-medaille op dat toestel. Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er waren destijds echter nog geen finales per toestel.

McClenaghan excelleert weer

Rhys McClenaghan, die in de voorronde al had geëxcelleerd, pakte de wereldtitel. De Ier roteerde in een moordend tempo hoog boven het paard, gooide er een paar lastige passages in en was foutloos in de complexe afsprong.