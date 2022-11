Steekincident bij psychiatrische kliniek in Balkbrug

Bij psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug, in Overijssel, is vanmiddag volgens een woordvoerder van de kliniek "een ernstig' steekincident" geweest. Mogelijk is er ook brand gesticht.

Volgens RTV Oost zijn er zwarte schermen geplaatst op het terrein. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Volgens de omroep is er zeker één gewonde.

Niet duidelijk is of het slachtoffer een patiënt of een medewerker is. Ook niet duidelijk is hoe deze eraan toe is.

In de kliniek verblijven gedetineerden met psychiatrische problemen. Een patiënt zegt tegen de omroep dat er na het incident paniek uitbrak. "Ik zag personeel en patiënten het gebouw uitrennen."

Kort daarna arriveerden politie, een traumahelikopter en meerdere ambulances. Ook de brandweer was aanwezig.