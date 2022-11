Medewerker en dader overleden na steekincident in kliniek Balkbrug

Bij een steekincident in een psychiatrische kliniek in Balkbrug in Overijssel is een medewerker van de kliniek doodgestoken door een patiënt, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Twee andere medewerkers raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De dader heeft zichzelf met een mes van het leven beroofd. Hij sloot zich na het steekincident op in een aparte ruimte en stichtte er brand. Nadat die door sprinklers was gedoofd, stak hij zichzelf dood.

In de kliniek verblijven asielzoekers, ongedocumenteerden en andere vreemdelingen met en zonder tbs met psychiatrische problemen. Een patiënt zegt tegen de regionale omroep RTV Oost dat er na het incident paniek uitbrak. "Ik zag personeel en patiënten het gebouw uitrennen." Personeel en patiënten van de kliniek Veldzicht krijgen nazorg.

"Wij zijn geschokt en verslagen door deze trieste gebeurtenis", zegt directeur Boogaard van de DJI. "Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en familie van de betrokken collega's en de patiënt, bij het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht."

Ook minister Weerwind (Rechtsbescherming) zegt geschokt te zijn. "Daden met onuitwisbare gevolgen. Mijn medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en alle collega's van DJI."