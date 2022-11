Urenlange file op A9 door kapotte brug bij Schiphol

Verkeer op de A9 staat sinds 14.00 uur in de file door een kapotte brug bij Schiphol. De weg is in beide richtingen dicht.

De brug bleef eerst ongeveer een uur lang openstaan door een storing. Rond 15.00 uur zakte het brugdeel weer naar beneden, maar de slagbomen bleven dicht. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang reparatie duurt.

De Landelijke Eenheid werd ingezet om verkeer bij Amstelveen om te leiden.

Omrijden

Verkeer richting Utrecht kan omrijden over de A4, A10 en A2. Mensen die richting Schiphol moeten, kunnen vanaf knooppunt Holendrecht omrijden via de A2, A10 en a4.