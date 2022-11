Storing brug bij Schiphol verholpen, A9 weer open na urenlange file

Verkeer op de A9 heeft vanmiddag uren in de file gestaan door een kapotte brug bij Schiphol. Rond 14.00 uur bleef de brug openstaan door een storing. Een uur later zakte het brugdeel weer naar beneden, maar bleven de slagbomen dicht.

Kort na 17.30 uur meldde Rijkswaterstaat dat de storing aan de Schipholbrug helemaal is verholpen. De weg, die in beide richtingen dicht was, is weer open.

Tijdens de storing werd verkeer richting Schiphol opgeroepen om te rijden via de A2, A10 en A4. Ook werd de Landelijke Eenheid ingezet om automobilisten die al in de file stonden terug te leiden.

Dat zag er zo uit: