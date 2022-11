Tiener Rune ook in Parijs naar finale, waarin hij routinier Djokovic treft

Holger Rune heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale bereikt van een masterstoernooi. De 19-jarige Deen was in Parijs met 6-4, 6-2 veel te sterk voor Felix Auger-Aliassime.

Rune en Auger-Aliassime waren als de mannen in vorm naar het toernooi in de Franse hoofdstad afgereisd. De Deen haalde op zijn vorige drie toernooien eveneens de finale (verlies in Sofia en Basel, winst in Stockholm) en de Canadees had zijn laatste zestien partijen gewonnen, resulterend in toernooizeges in Florence, Antwerpen en Basel.

Rune haalde opnieuw een hoog niveau, maar bij Auger-Aliassime was de koek wel een beetje op. Rune, met zijn achttiende plaats op de wereldranglijst tien treden lager staand dan zijn opponent, serveerde uitstekend, kreeg geen enkel breakpoint tegen en had de buit in 1,5 uur binnen.

56ste mastersfinale Djokovic

Rune gaat in de eindstrijd de degens kruisen met Novak Djokovic, die voor de 56ste keer doordrong tot de finale van een masterstoernooi. De titelverdediger versloeg in een fraai duel Stefanos Tsitsipas met 6-2, 3-6, 7-6 (4).