Van Dijke pakt goud in Bakoe, haar tweede grandslamzege van het jaar

Judoka Sanne van Dijke heeft bij het grandslamtoernooi in Bakoe goud in de klasse tot 70 kilogram veroverd. De winnares van olympisch brons in Tokio won in de finale met ippon van de Belgische Gabriella Willems en pakte zo haar tweede grandslamtitel van het jaar. In juni won Van Dijke al de grandslam in Tbilisi.

De nummer twee van de wereld judode voor de vijfde keer tegen Willems, de mondiale nummer 24, en won steeds. Op de EK van dit jaar in Sofia, waar Van Dijke zilver in de wacht sleepte, versloeg ze Willems in de achtste finales.

Rood

In de klasse tot 63 kilo pakte Geke van den Berg in Bakoe het zilver. De mondiale nummer 20 verloor in de finale met ippon van Inbal Shemesh uit Israël. Eerder boekte Van den Berg twee zeges met ippon, waarna ze ten koste van de Britse Lucy Renshall de finale haalde. De nummer één van de wereld kreeg rood na een ongeoorloofde techniek.

Van den Berg pakte na het brons van 2021 in Tbilisi haar tweede grandslammedaille. De 28-jarige judoka verloor voor de vijfde keer in zeven partijen van de drie jaar jongere Shemesh. Dit jaar boog ze voor haar in de kwartfinales van het grandslamtoernooi in Tbilisi, dat Shemesh op haar naam schreef.