Spaanse politie neemt 32 ton wiet in beslag, 'grootste vondst ooit'

In het kader van een speciale operatie genaamd 'Tuinen' werden invallen gedaan in verschillende Spaanse steden, waaronder Valencia en Toledo. De politie ontdekte kwekerijen en grote opslagplaatsen.

De totale waarde van de cannabis is minstens 64 miljoen euro. Om die hoeveelheid te produceren is de oogst van zo'n 1,1 miljoen planten nodig.

