Vrouwelijke Afghaanse rechters, advocaten en aanklagers vrezen voor hun leven

"Ik ben hier sinds mei en heb e-mails gestuurd naar allerlei buitenlandse ambassades, maar heb geen enkel positief antwoord gekregen", zegt een 28-jarige voormalig aanklager uit de provincie Ghor, die de NOS telefonisch sprak. "Ik heb me ook al in mei gemeld bij de UNHCR en bel ze bijna elke dag, maar ze zeggen steeds dat ik moet wachten." De voornaamste hoop van de vrouwen ligt nu bij 14Lawyers, een organisatie die voor hen pleit voor een visum bij het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Al Jazeera meldde vorige week dat er nog steeds minstens 70 vrouwelijke rechters in Afghanistan ondergedoken zitten. Voor hoeveel advocaten en aanklagers dat geldt, is niet duidelijk. Daarnaast zit een aantal van hen in landen waar ze niet kunnen blijven, zoals Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Een grotere groep voormalig aanklagers zit in de stad Islamabad, in buurland Pakistan.

Vóór de machtsovername waren er in Afghanistan zo'n 500 vrouwelijke advocaten en zo'n 300 vrouwelijke rechters. Een deel van hen kon worden geëvacueerd. Zo hielpen Britse advocaten 100 rechters naar het Verenigd Koninkrijk te komen en heeft Canada toegezegd een groep rechters die in Griekenland zit, toe te laten.

In Pakistan blijven is geen optie, zegt de voormalig aanklager uit Ghor. Haar visum voor Pakistan is verlopen en kan niet verlengd worden, is haar verteld. Pakistan biedt Afghaanse vluchtelingen geen uitzicht op een permanente status.

Geen rechten in Pakistan

Nog voor de machtsovername van de Taliban woonden er al zo'n twee miljoen Afghanen in Pakistan. De meerderheid is in Pakistan geboren, maar toch kregen ook zij nooit een vaste verblijfsstatus. Afghanen lopen continu het risico te worden uitgezet.

"We kunnen hier niet werken en mijn zoon kan niet naar school", zegt de voormalig aanklager uit Ghor, die met haar man en zoontje van zes vluchtte. "Omdat de lokale mensen weten dat wij als Afghanen geen rechten hebben en niet naar de politie kunnen stappen, is voor ons alles duurder. Van de huur die we betalen tot etenswaren."

Bovendien voelt ze zich niet veilig in Pakistan, dat grenst aan Afghanistan en vooral in de tribale gebieden een poreuze grens heeft. "Een keer was ik alleen thuis en iemand probeerde binnen te komen. Of het een dief was of iemand uit Afghanistan die het op mij gemunt heeft, weet ik niet, maar ik ben altijd bang."