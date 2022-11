Van Empel maakt na knappe inhaalrace favorietenrol waar op EK veldrijden

Ze was op voorhand torenhoog favoriet, maar Fem van Empel heeft hard moeten werken voor haar eerste Europese titel. De 20-jarige Brabantse kreeg al vroeg te maken met materiaalpech, maar pakte in Namen na een inhaalrace toch het goud.

Met de zege voor Van Empel toont het Nederlandse veldrijden zijn kracht in de breedte maar weer eens. De laatste vijf edities van het EK werden door vijf verschillende Nederlandse vrouwen gewonnen. Annemarie Worst (2018), Yara Kastelijn (2019), Alvardo (2020) en Lucinda Brand (2021) gingen Van Empel voor.

Lekke band

Al in de eerste ronde meldde Van Empel zich op kop van het veld. Vas bleef als enige in haar wiel. Alvarado, Betsema, wereldkampioene Vos en de Italiaanse Sara Casasola probeerden dat ook, maar moesten al snel een gaatje laten.

Bij de eerste passage van de finishlijn reed Van Empel lek. Met de fiets op haar schouder keerde ze om naar de materiaalpost en verloor tientallen seconden.

Ze begon aan een inhaalrace en werkte zich langzaam maar zeker terug naar voren. Vlak voordat Van Empel in de derde ronde kon aansluiten bij de drie koplopers, reed Alvarado weg bij Betsema en Vas.

De poging van Alvarado mislukte, waardoor er een ronde later een kopgroep van vier ontstond. Betsema was de eerste die moest lossen en ook Vas kon het tempo even later niet volgen.

De 24-jarige Alvarado kon nog enige tijd aanklampen bij Van Empel. Tot ze aan het einde van de voorlaatste ronde een voet aan de grond moest zetten in een bocht om niet te vallen en Van Empel aan de horizon zag vertrekken. Ze moest uiteindelijk iets minder dan een halve minuut toegeven op de ontketende winnares.