Japan vaart nieuwe koers en bouwt raketbasis dichtbij Taiwan

Japan bouwt aan een nieuwe raketbasis, en die komt op een bijzondere plek: het eilandje Ishigaki. Het ligt in het zuiden van Japan, op maar 300 kilometer van Taiwan. De bevolking is bang dat het eiland een doelwit wordt zijn als er oorlog uitbreekt. - NOS

"We hebben geprobeerd een referendum aan te vragen," vertelt Nanami Miyara. Ze zet zich als activist in tegen de komst van de basis: "We hebben genoeg handtekeningen verzameld, maar worden compleet genegeerd door de overheid. Alles wordt besloten achter gesloten deuren."

Op Ishigaki wonen 230.000 mensen. Het is verder verwijderd van Tokio dan van Taiwan, dat op slechts op 300 kilometer afstand ligt.

Zowel economisch als geografisch bleef het eiland lange tijd buiten beeld van de nationale Japanse politiek, Maar het roer is de laatste jaren volledig omgegooid. Japan is nu een grote raketinstallatie aan het bouwen aan de voet van de hoogste berg van het eiland. Dat gebeurt met toestemming van de burgemeester, maar zonder steun van de bevolking.

Groeiende dreigingen rond Japan

Bij het noorden van Japan is Rusland bezig met het opschalen van militaire oefeningen. Vanuit het westen vuurt Noord-Korea steeds vaker, en geregeld met succes, raketten over het Japanse vasteland af. Alsof dat nog niet genoeg was, is ook de grote buur China militair steeds assertiever. Geregeld worden Chinese oorlogsboten gespot in en rond Japanse wateren.

Op Ishigaki is de toenemende dreiging voelbaar. "De eerste raket die afgeschoten wordt valt hier," zegt een lokale boer. "Iedereen hier gaat gegarandeerd dood, we worden levend verbrand", vervolgt een vrouw die op meters afstand van de nieuwe basis een cafeetje runt. "De overheid heeft ons verteld dat het moeilijk is om vanuit China hier een raket op af te schieten, maar dat slaat nergens op. Raketten kunnen overal vallen."