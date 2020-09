Proces tegen brein Operatie Aderlass is grootste dopingproces in Duitsland

Schmidt bleek vanuit het Duitse Erfurt een grote dopingpraktijk te runnen. In het onderzoek naar zijn handel en wandel komen nog steeds nieuwe feiten naar boven. Duitse media hebben het proces tegen Schmidt al bestempeld als het grootste dopingproces in de Duitse sportgeschiedenis.

De beelden van de Oostenrijkse langlaufer Max Hauke met een infuus in zijn arm gaan in februari 2019 de hele wereld over. Duidelijker kan een atleet niet op doping betrapt worden. Anderhalf jaar later staat het brein achter het dopingnetwerk waarvan ook Hauke profiteerde, dokter Mark Schmidt, voor de rechter.

Operatie Aderlass doopte de politie het onderzoek naar de Duitse sportarts en zijn praktijken. Na tips van een vroegere klant van Schmidt, de Oostenrijkse langlaufer Johannes Dürr, besloten de Duitse en Oostenrijkse politie begin 2019 gelijktijdig invallen te doen.

Zo betrapte de Oostenrijkse politie tijdens de WK langlaufen de eerder genoemde Max Hauke op zijn hotelkamer met een infuus in zijn arm en viel de Duitse politie in Erfurt de artsenpraktijk van Schmidt binnen. Vijf mensen werden gearresteerd.

Lijst van 23 verdachten

In de praktijk van Schmidt werden een bloedcentrifuge en vele zakken bloed gevonden. Ook leverde hij groeihormonen. De arts blijkt geen onbekende te zijn in de sportwereld. In het verleden is hij onder meer werkzaam geweest als teamarts van de wielerploegen Gerolsteiner und Milram.

In de maanden na de politie-invallen werden tal van sporters en trainers in verband gebracht met de dopingpraktijken van Schmidt. Inmiddels telt de lijst verdachten 23 personen, sporters en trainers uit acht landen. Volgens de aanklacht heeft Schmidt de dopingwet 150 keer overtreden.

'We bloed afgetapt, niet terug in het lichaam'

Onder de geschorste sporters bevinden zich bekende (oud-)wielrenners als Allessandro Pettachi en Georg Preidler. Laatstgenoemde reed vijf jaar bij Sunweb en maakte in 2017 deel uit van de ploeg die met Tom Dumoulin de Giro d'Italia won.

Preidler heeft toegegeven klant te zijn geweest bij Schmidt, maar beweert dat het bloed dat bij hem werd afgenomen nooit is teruggebracht in zijn lichaam. Desondanks is hij in mei 2019 voor vier jaar geschorst. De rechtbank in Oostenrijk veroordeelde hem daarnaast tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 3.000 euro.

De geheimzinnige wielrenner

De meeste klanten van Schmidt zijn inmiddels bekend. Toch zijn er nog altijd losse eindjes. Zo zijn er nog genoeg vragen rond het nieuwe dopingmiddel en is nog minimaal een naam van een sporter niet onthuld.

Wat betreft dat laatste heeft de openbaar aanklager al wel een tip van de sluier opgelicht: het zou gaan om een wielrenner die nog steeds actief is, maar tegen wie tot op heden nog onvoldoende bewijs is vergaard.

Voor de rechtszaak tegen Schmidt zijn 26 dagen uitgetrokken.