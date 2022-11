Haase gaat zich focussen op dubbelspel en vormt vast duo met Middelkoop

"Zo nu en dan blijf ik nog single toernooien spelen en ik ga met Matwé proberen mooie resultaten in het dubbelspel te bereiken", zegt Haase tegen de NOS. In het verleden speelde hij ook regelmatig in het dubbelspel, maar niet voor langere periode met een vaste partner.

Zijn carrière in het enkelspel is nog niet voorbij, maar Robin Haase gaat zich komend seizoen meer dan ooit tevoren op het dubbelspel focussen. Hij gaat een vast duo vormen met Matwé Middelkoop. Samen hopen ze de Masters en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te halen.

Haase en de 39-jarige Middelkoop willen in de herfst van hun carrière proberen om in het dubbelspel hoge ogen te gooien. "We zullen niet álle toernooien samen spelen, maar wel regelmatig", vertelt Haase. "Voor Matwé zal de Olympische Spelen in Parijs het hoofddoel zijn. Hij heeft daar nog nooit gespeeld. Ik wel, dus voor mij is dat minder belangrijk."

Haase was er zowel in Londen 2012 als in Rio de Janeiro 2016 bij en werd op beide Spelen in de eerste ronde uitgeschakeld. "Voor mij is spelen op de ATP Masters het hoofddoel. En natuurlijk zijn de Spelen ook iets om naartoe te werken."

Prioriteit is dubbelspel

Middelkoop speelde deze week op de Masters met zijn huidige partner, de Indiër Rohan Bopanna. Hij strandde vrijdag in de kwartfinale en keek na afloop tegen Ziggo Sport terug op "mijn beste jaar ooit".

"Ik heb in 2022 twee titels gepakt en vier finales gehaald. En we hebben de kwartfinale van een grandslam bereikt. We hebben topteams verslagen en doen echt mee met de grote jongens", zegt Middelkoop, die het jaar afsluit als 22e op de wereldranglijst van het dubbelspel. Met wereldranglijstaanvoerder Wesley Koolhof en nummer vijf Jean-Julien Rojer heeft Nederland nog twee topspelers in het dubbelspel.

In het verleden speelden Middelkoop en Haase af en toe al samen, en met succes. Ze wonnen de toernooien van Pune, Sofia, Umag (2018), Doha (2019) en Rotterdam (dit jaar).

"Robin en ik kunnen het goed met elkaar vinden, op en buiten de baan. Ik kijk ernaar uit om samen met hem te gaan spelen en te strijden om mooie titels."

"Natuurlijk blijft Robin ook single spelen, maar zijn prioriteit zal op het dubbelspel zijn", zegt Middelkoop. "Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik niet met hem gaan spelen."