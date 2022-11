Tientallen klimaatactivisten gearresteerd op Schiphol

De activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion klommen onder meer met ladders over hekken. Anderen braken door de omheining. Volgens een woordvoerder van Greenpeace probeerden meer dan 500 actievoerders de privéjets tegen te houden. Sommigen fietsten over het terrein.

Tientallen activisten zijn vanmiddag gearresteerd vanwege de bezetting van het terrein op Schiphol-Oost, waar privéjets opstijgen en landen. Rond 12.00 uur klommen klimaatactivisten over de hekken en namen ze plaats onder privéjets, om zo te voorkomen dat ze konden opstijgen. Enkele actievoerders ketenden zich vast aan toestellen.

Ondanks de arrestaties gaat de actie nog altijd door. Politie en marechaussee zijn massaal ter plaatse. Om 14.15 meldde de marechaussee dat ze alle demonstranten van het terrein wilden verwijderen. Er staan bussen klaar om de actievoerders weg te voeren. Wie niet vrijwillig vertrekt, wordt gearresteerd, waarschuwt de marechaussee.

Medische vlucht

De EBAA, de Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector, is verbolgen over de actie. Volgens de woordvoerder denken mensen bij privéjets vaak aan "de rich and famous die naar Ibiza willen", maar zijn onder andere medische vluchten en repatriëringen een groot onderdeel van hun werkzaamheden.

De woordvoerder stelt dat een medische vlucht vandaag moest uitwijken vanwege de demonstratie. Verdere details worden echter in het kader van privacy niet bekendgemaakt. "Deze actie vinden wij daarom onacceptabel", aldus Román Kok, woordvoerder van de EBAA.