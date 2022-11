Ruim 150 klimaatactivisten gearresteerd op Schiphol

De activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion klommen onder meer met ladders over hekken. Anderen braken door de omheining. Volgens een woordvoerder van Greenpeace probeerden meer dan 500 actievoerders de privéjets tegen te houden. Sommigen fietsten over het terrein.

De activisten klommen onder meer met ladders over hekken, fietsen over Schiphol en blokkeren privéjets op de luchthaven. - NOS

De marechaussee greep vanaf 16.00 uur hardhandiger in. Demonstranten op de fiets werden van hun fiets getrokken en gearresteerd. Greenpeace zegt in een statement "geschrokken te zijn van het onnodige geweld". Volgens de actiegroep is één persoon gewond geraakt aan het hoofd bij een arrestatie.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, laat zich tegenover het ANP kritisch uit over het protest. "Dit heeft niets te maken met de demonstratie zoals afgesproken. Deze actie is verboden, gevaarlijk en strafbaar."

Medische vlucht

De EBAA, de Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector, is verbolgen over de actie. Volgens de woordvoerder denken mensen bij privéjets vaak aan "de rich and famous die naar Ibiza willen", maar zijn onder andere medische vluchten en repatriëringen een groot onderdeel van hun werkzaamheden.

De woordvoerder stelt dat een medische vlucht vandaag is uitgeweken vanwege de demonstratie. Verdere details worden echter in het kader van privacy niet bekendgemaakt. "Deze actie vinden wij daarom onacceptabel", aldus Román Kok, woordvoerder van de EBAA.

Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland zeggen in een reactie dat er geen inkomende vluchten zijn geblokkeerd. "Volgens de autoriteiten is de Oostbaan de hele dag bereikbaar geweest. We hebben gedurende deze dag nauw contact gehad met de autoriteiten, zodat we ruimte kunnen maken voor noodzakelijke vluchten. Wij betreuren het dat deze vlucht zou zijn omgeleid. Dat was omwille van onze actie niet nodig." Schiphol bevestigt het verhaal van de activisten.

Kok zegt dat de piloot met een patiënt aan boord vanwege de vele mensen op het platform heeft besloten om uit te wijken. "Hij kon anders de veiligheid niet garanderen."