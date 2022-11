Jordan Bardella volgt Le Pen op als nieuwe voorman radicaal rechts in Frankrijk

Voor het eerst in 50 jaar heeft de belangrijkste rechts-radicale partij van Frankrijk een voorzitter die niet 'Le Pen' heet. De leden van Rassemblement National, voorheen Front National, hebben europarlementariër Jordan Bardella gekozen als nieuwe leider. Hij kreeg 84 procent van de stemmen.

Bardella volgt Marine Le Pen op, die sinds 2011 partijvoorzitter was. De bijna 40 jaar daarvoor bekleedde haar vader Jean-Marie Le Pen die functie.

Bardella is relatief jong - 27 jaar - en maakte de afgelopen tien jaar snel carrière binnen de partij. Hij werd al lid als tiener. In 2017 werd hij woordvoerder, in 2018 ging hij de jongerenafdeling leiden en in 2019 deed hij mee aan de Europese verkiezingen.

Vertrouweling

Al die posten dankte hij aan Marine Le Pen. Zij benoemde hem steeds of wees hem aan voor een functie. Bardella wordt daarom gezien als een vertrouweling van Le Pen en volgens sommigen zelfs als een marionet. Hij zou als partijvoorzitter vooral gaan doen wat zij zegt.

Bardella heeft zelf ook al aangekondigd het beleid van Le Pen voort te willen zetten. De verwachting is daarom dat de wisseling van de partijleiding tot weinig concrete veranderingen gaat leiden.

Presidentsverkiezingen 2027

De nieuwe partijbaas biedt Marine Le Pen de mogelijkheid om zich volledig op haar werk in het parlement te concentreren. Ze leidt er een historisch grote fractie van haar partij, met 89 zetels, en kan invloed uitoefenen op het beleid.

Vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat ze zich wil profileren als serieus politica. Dat moet haar voor nog meer kiezers acceptabel maken als er in 2027 nieuwe presidentsverkiezingen worden gehouden.

"Ze zal zich met haar werk in het parlement in de kijker gaan werken en zich als serieuze politica mengen in debatten met de regering", zei politicoloog Bruno Cautrès eerder tegen de NOS. "Allemaal om een geloofwaardig alternatief te zijn bij de volgende presidentsverkiezingen."

Onderzoek

Bardella krijgt daarbij de taak om de partij te leiden en de verschillende stromingen bij elkaar te houden. Dat hij dat kan heeft hij al bewezen: hij was het afgelopen jaar al vice-voorzitter van de partij. Hij wordt ook geprezen om zijn goede optredens in de media.

Juridisch gezien is hij geen onbeschreven blad. Justitie is een onderzoek naar hem gestart omdat hij de voorstad Trappes ten westen van Parijs een "islamitische miniatuur-republiek" noemde. Bardella vond dat de burgemeester van Trappes, een Fransman met Marokkaanse voorouders, niet hard genoeg optrad tegen extremisme.