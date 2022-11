Noord-Korea vuurt raketten af bij einde militaire oefening VS en Zuid-Korea

Noord-Korea heeft vier korteafstandsraketten afgevuurd op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea hun gezamenlijke, grootschalige militaire oefening afsloten.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger kwamen de raketten terecht in de Gele Zee, ten westen van het Koreaans Schiereiland. De zesdaagse oefening van de VS en Zuid-Korea deed de spanning in de regio de afgelopen dagen flink oplopen.

Raketlanceringen

Noord-Korea reageerde met in totaal meer dan dertig raketlanceringen op de volgens het land "provocerende" oefening. Zo vuurde het land woensdag 23 raketten af, het grootste aantal sinds dictator Kim Jong-un aan de macht is.

Een dag later leidde de lancering van een intercontinentale raket tot noodwaarschuwingen in delen van Japan.

Strategische bommenwerpers ingezet

Vanwege al die lanceringen besloten de VS en Zuid-Korea de zogenoemde Vigilant Storm-oefening met een dag te verlengen, tot zaterdag.

Daarnaast vlogen er vandaag voor het eerst sinds 2017 weer Amerikaanse B-1B-bommenwerpers mee in de jaarlijkse oefening. Die strategische bommenwerpers waren de afgelopen jaren afwezig, in een tijd toen onder de vorige Amerikaanse president Trump de diplomatieke banden met Noord-Korea werden aangehaald.

De oefening toonde volgens de VS en Zuid-Korea de toewijding van beide landen om "resoluut" te reageren op Noord-Koreaanse provocaties. Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteravond dat er op "aanhoudende provocaties" wordt gereageerd met "aanhoudende tegenacties".