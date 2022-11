13 doden bij brand in Russische nachtclub

Bij een brand in een nachtclub in het Russische Kostroma zijn zeker dertien mensen omgekomen, zegt de plaatselijke gouverneur. De nachtclub Polygon ligt in een plaats 300 kilometer ten noordoosten van Moskou.

Bij een brand in een nachtclub in de Russische stad Kostroma zijn minstens 15 mensen omgekomen. - NOS

Zeker 250 mensen konden aan het vuur ontsnappen. De brand was om 4:30 uur lokale tijd onder controle.

Het is niet de eerste keer dat vuurwerk in een Russische nachtclub slachtoffers veroorzaakt. In 2009 kwamen 150 mensen om bij een brand in de stad Perm.