Sakkari zonder setverlies naar laatste vier WTA Finals, ook Sabalenka door

Maria Sakkari heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de halve finales van de WTA Finales, het eindejaarstoernooi waarbij de acht beste speelsters van de wereld het tegen elkaar opnemen. Ook Aryna Sabalenka schaarde zich in Texas bij de laatste vier.

De Griekse Sakkari won haar laatste groepswedstrijd tegen Ons Jabeur uit Tunesië met 6-2 6-3. Sabalenka uit Belarus wist de Amerikaanse Jessica Pegula te verslaan: 6-3 7-5.

Sakkari, de nummer vijf op de wereldranglijst, gaat als groepswinnaar naar de halve finales. Daar treft ze de nummer twee uit de andere groep: Caroline Garcia of Daria Kasatkina. Sabalenka moet het opnemen tegen topfavoriete Iga Swiatek, de nummer één van de wereld die na twee soepele zeges al zeker is van de groepswinst.

Vijfde ontmoeting

Sabalenka en Swiatek stonden dit jaar al vier keer tegenover elkaar en steeds won de Poolse. Na eenvoudige zeges in Doha, Stuttgart en Rome had Swiatek begin september in de halve finales van de US Open wel drie sets nodig om de tennisster uit Belarus te verslaan.

De 21-jarige Poolse veroverde in New York haar derde grandslamtitel, nadat ze ook al twee keer Roland Garros had gewonnen. Swiatek is dit seizoen met afstand de meest succesvolle tennisster op de WTA Tour. Ze won al acht toernooien en hoopt haar jaar op het Amerikaanse hardcourt in stijl af te sluiten.

Sakkari toont in Texas echter ook aan in vorm te zijn. "Het geheim achter mijn succes? Dat heb ik niet", zei de Griekse. "Ik geloof in mezelf, ik sta zonder angst op de baan en ik geniet enorm."