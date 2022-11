'Smaldini' kijkt naar Michael Jordan en Cristiano Ronaldo: 'Echt killerinstinct'

Dit seizoen is Smal doorgebroken bij de ploeg uit Enschede. FC Twente staat knap vierde, en de linksachter heeft daar met vier assists, een doelpunt en de nodige arbeid in de defensie een groot aandeel in.

"Die jongens gaven 110 procent, maar ik durf mij eigenlijk niet te vergelijken met Michael Jordan of Cristiano Ronaldo." Dat zegt Gijs Smal donderdagmiddag direct nadat hij zijn sportidolen heeft opgesomd. De verdediger van FC Twente in een notendop: knetterhard werken en bescheiden blijven.

In Twente wordt de linkspoot 'Smaldini' genoemd. Naar Italiaan Paulo Maldini, een van de beste verdediger allertijden. Zelf blijft Smal met beide benen op de grond. "Er valt nog genoeg te ontwikkelen: fysiek, technisch of tactisch. Het gaat vaak om details. Op alle fronten probeer je jezelf steeds weer te verbeteren."

"Sommige jongens vallen als ze jong zijn al heel erg op", legt laatbloeier Smal uit. "Dat was bij mij nooit het geval. Het ging altijd prima en stapsgewijs werd het steeds iets beter. Als je elke dag hard traint en veel investeert in jezelf, dan hoop je dat het er uiteindelijk uitkomt."

Smal begon zijn profloopbaan bij FC Volendam en koos twee jaar terug voor een avontuur in Enschede, zo'n twee uur rijden van zijn woonplaats De Rijp. Zoals wel vaker in zijn loopbaan, blonk de 25-jarige niet direct uit.

Gijs Smal prijst de defensie van FC Twente, die in de ogen van de verdediger vaak goed staat en daarom moeilijk te passeren is. - NOS

"Eerst Go Ahead Eagles, dan Sparta verslaan", keert Smal terug naar het heden. Maar de vleugelverdediger weet ook dat FC Twente nipt achterstaat op de top-drie. En daar gaan klappen vallen, want PSV speelt tegen Ajax zondag en AZ moet naar Eindhoven volgende week.

Hij werkt hard om zijn doelen te bereiken. De naam van Dirk Kuijt valt, ter vergelijking. "Ja, die heeft een mooie carrière gehad", zegt Smal met een glimlach. Of Smal ooit zover komt? "Dat moet blijken, laten we het hopen."

FC Twente-Go Ahead Eagles bij de NOS

De wedstrijd tussen FC Twente en Go Ahead Eagles begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen via een liveblog op NOS.nl, Teletekst en NPO Radio 1. Een korte samenvatting van de wedstrijd is vlak na het laatste fluitsignaal te zien op op NOS.nl. Een uitgebreide samenvatting van het duel is vanaf 19.00 uur te zien op NPO 1.