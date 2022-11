Ministerie zet straatcoaches in tegen overlast door asielzoekers Ter Apel

In Ter Apel worden vanaf maandag vier straatcoaches ingezet die overlast door asielzoekers moeten tegengaan. Het is een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat ook de kosten op zich neemt.

Inwoners van Ter Apel kampen met overlast van asielzoekers uit het aanmeldcentrum aan de rand van het dorp. Het gaat daarbij onder meer om winkeldiefstallen en vernielingen. Ook zwerven er 's nachts asielzoekers in het dorp rond, schrijft RTV Noord.

In veel gevallen zijn de overlastgevers zogeheten 'veiligelanders', stelt de omroep. Dat zijn asielzoekers die nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning omdat ze uit een veilig land komen.

'Streetwise'

De straatcoaches gaan voorlopig op werkdagen aan de slag en verplaatsen zich per fiets door het dorp. "Ze hebben geen bijzondere bevoegdheden. Zo dragen ze geen uniform of wapenstok. In feite zijn het gewone burgers, maar wel met een specifieke taak", zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Daarnaast zijn ze streetwise en spreken ze overlastveroorzakers op een directe manier aan."

Straatcoaches worden in verschillende steden al ingezet om jongeren in het gareel te houden. Maar de combinatie met asielzoekers is nieuw, legt de woordvoerder uit: "Het gaat om een proef. We willen weten of dit werkt. Als dat het geval is, dan gaan we dit uitrollen naar andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen."

De gemeente is bekend met de komst van de straatcoaches, maar wil niet reageren op de proef. "Dit is iets van het ministerie", aldus een woordvoerder. Peter Erdman, voorzitter van de plaatselijke winkeliersvereniging, laat weten de inzet van de straatcoaches op prijs te stellen: "We kunnen ze goed gebruiken."