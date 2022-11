Dani over Schmidts grote succes bij Benfica: 'Aanvallend voetbal met fitte spelers'

Roger Schmidt is de gevierde man in Portugal. De voormalig trainer van PSV is nu coach van Benfica en boekt daar zeer overtuigende resultaten. "En dat ook nog eens met aanvallend voetbal", zegt de Portugese oud-voetballer Daniel da Cruz Carvalho tegen de NOS. Benfica is dit seizoen in al zijn 21 wedstrijden ongeslagen. Dit heeft onder meer geresulteerd in een comfortabele koppositie in de competitie (zes punten voorsprong op nummer twee Sporting Braga) en een plek in de knock-outfase van de Champions League. In de groepsfase van het hoogste Europese voetbaltoernooi werd er twee keer gewonnen van Juventus en Maccabi Haifa en werden de sterren van Paris Saint-Germain tweemaal in bedwang gehouden (twee keer 1-1). Schmidt gaat geen vraag uit de weg Dani, die eind jaren 90 vier jaar voor Ajax speelde en nu voetbalanalist is in Portugal, zegt dat de trainer voorlopig niet meer stuk kan bij de fans van Benfica en de pers. "Hij zet het elftal volledig naar zijn hand en maakt ook nog eens een goede indruk in mediaoptredens. Hij heeft een positieve houding en gaat geen vraag uit de weg."

Dani in het shirt van Benfica (2000) - NOS

Het zijn niet alleen supporters, journalisten en Dani die de loftrompet steken over de Duitse trainer. Zelfs Rúben Amorim, de coach van de grote rivaal Sporting Club, prijst Schmidt. "Hij is van ons twee de betere trainer. Schmidt is een vakman, zo veel kwaliteiten heb ik nog niet. Afgaande op de resultaten is er een duidelijk verschil tussen hem en mij." Verguisd in Nederland En dan te bedenken dat Schmidt vorig jaar in Nederland regelmatig werd verguisd. Zo kreeg hij kritiek op zijn wisselbeleid. De basisopstelling van PSV veranderde regelmatig en belangrijke spelers werden soms plotseling in cruciale wedstrijden gewisseld, met het oog op de fitheid van de spelers. Dani ziet dat Schmidt in Portugal niet extreem veel rouleert. "Dit seizoen speelt hij met een vaste kern in een opstelling die niet veel verandert. Hij wisselt alleen als het moet. Alleen bij een ruime voorsprong of aan het einde van de wedstrijd geeft hij spelers rust." Het valt Dani juist op dat de spelers van Benfica erg fit zijn. Iets wat ook in contrast staat met het PSV van Schmidt. In de twee jaren dat Schmidt in Eindhoven aan het roer stond, werd zijn selectie geteisterd door blessures. Dit zal overigens niet alleen aan Schmidt hebben gelegen, want ook dit seizoen speelt fysieke malheur PSV parten. Dat de meningen over Schmidt zo uiteenlopen toont aan hoe opportunistisch de voetbalwereld is en dat sommige dingen niet alleen aan de verantwoordelijke trainer toe te schrijven zijn. Dani benadrukt dat de hand van Schmidt toch wel echt zichtbaar is. "Hij laat Benfica heel anders voetballen dan vorig jaar. Ze zetten veel eerder druk naar voren."

David Neres - de oud-Ajacied die in vorm is - snelt langs zijn landgenoot Neymar - ANP