A1 bij Apeldoorn hele weekend dicht vanwege sloop viaduct

Snelweg A1 is tussen Kootwijk en Hoenderloo het hele weekend in beide richtingen afgesloten vanwege de sloop van een viaduct. Verkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn moet omrijden via de A30, A12 en A50. Mensen zijn daardoor tot 20 minuten langer onderweg.

Het viaduct Hoog Burel bij Apeldoorn wordt vervangen omdat het meer dan vijftig jaar oud is en betonschade heeft aan de onderkant. Zwaar vrachtverkeer mag daarom al enige tijd niet over het viaduct rijden.

Maandagochtend om 05.00 uur moet het werk zijn afgerond en gaat de A1 weer open. Het nieuwe viaduct moet op 1 maart klaar zijn.