Wekdienst 5/11: CDA-congres in Nijkerk • milieuprotest op Schiphol

Goedemorgen! In Nijkerk komt het CDA bijeen voor een congres en op Schiphol demonstreren milieuorganisaties tegen de luchtvaart.

Eerst het weer: de dag begint met veel ruimte voor de zon. Pas later op de dag neemt de bewolking toe. Mogelijk valt vanmiddag langs de westkust wat regen. De zuidwestenwind waait zwak tot matig en het kwik stijgt naar 12 tot 13 graden.

Wat heb je gemist?

Twaalf gemeenten hebben voor de jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Twee gemeenten stellen zo'n verbod volgend jaar in, blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten.

De afgelopen twee jaarwisselingen was het afsteken van vuurwerk in het hele land verboden vanwege corona. Dit jaar gelden de in 2020 afgesproken regels weer. Dat wil zeggen alleen sier- en geen knalvuurwerk. Twaalf gemeenten vinden die regels niet ver genoeg gaan en kondigen daarom een algeheel verbod op vuurwerk af.