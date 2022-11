Algeheel vuurwerkverbod in twaalf gemeenten bij komende jaarwisseling

Twaalf gemeenten hebben voor de komende jaarwisseling een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk afgekondigd. Verder stellen twee gemeenten zo'n verbod volgend jaar in en overwegen nog eens minstens tien gemeenten het verbod ergens in de komende jaren af te kondigen. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder 223 gemeenten.

Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland nergens vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen. Zo'n totaalverbod is er dit jaar vooralsnog niet. Dat betekent dat de in 2020 afgesproken vuurwerkregels weer van kracht zijn: knalvuurwerk, Chinese matten en vuurpijlen zijn verboden, siervuurwerk als cakeboxen is toegestaan.

Twaalf gemeenten vinden dat niet ver genoeg gaan. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug. Zij vinden de overlast, materiële schade, letsel en milieuvervuiling onevenredig groot en kondigen daarom een algeheel vuurwerkverbod af. Op die plekken is alleen het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, toegestaan.

Meer volgen

Volgend jaar sluit Arnhem zich daarbij aan en ook Eindhoven denkt in die richting. Krimpenerwaard kiest voor een vuurwerkverbod met ingang van de jaarwisseling 2024-2025. Negen andere gemeenten overwegen op termijn een vuurwerkverbod in te voeren, maar hebben daar nog geen beslissing over genomen.

Het illustreert dat een groeiend aantal gemeenten nadenkt over het volledig verbieden van vuurwerk; in aanloop naar de jaarwisseling in 2020 bleken nog zes gemeenten bereid tot zo'n verbod,