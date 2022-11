Mijnwerkers Zuid-Korea negen dagen na ongeluk gered

In Zuid-Korea zijn twee mijnwerkers gered die na een ongeluk ruim negen dagen vastzaten onder de grond. De mannen van 62 en 59 zijn naar een ziekenhuis gebracht en maken het naar omstandigheden goed.

Het tweetal raakte op 26 oktober ingesloten toen een deel van een zinkmijn in de oostelijke regio Bonghwa instortte. De mannen zaten 190 meter onder de grond en hielden zich in leven met oploskoffie en water van de rotswanden. Ook was het ze gelukt om van stukken plastic een soort tent te maken, waarin ze warm konden blijven.

Reddingswerkers slaagden er gisteren in om met een boor door te dringen tot de ruimte waar de mannen zaten. Zo kwam na 221 uur een einde aan hun benarde situatie.

'Ongelofelijk'

Familieleden reageerden dolblij en soms ook ongelovig op de goede afloop. "Mijn vader liep zelf naar buiten, op zijn eigen benen en in goede gezondheid", zei een zoon van de 62-jarige mijnwerker tegen persbureau Yonhap. "Het is ongelofelijk."

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol sprak op Facebook van een wonder. "Ik ben dankbaar en diep geraakt."