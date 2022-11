Brief van Máxima aan jongeren: 'Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn'

Koningin Máxima vraagt in een brief in het AD aandacht voor mentale problemen bij jongeren. In de brief roept ze jonge mensen op over hun problemen te praten en hun gevoelens te delen met vrienden of familie. "Dat helpt écht", schrijft ze. Ook vraagt Máxima volwassenen die invloed hebben op jongeren, zoals ouders, docenten en rolmodellen, het goede voorbeeld te geven. "Help onze jongeren goed op weg. Vorm samen een steunnetwerk en help jongeren te leren omgaan met tegenslag, verdriet en stress."

Lees de hele brief van koningin Máxima op de website van het AD.

Uit tal van onderzoeken blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren de laatste jaren achteruit is gegaan, onder meer door de lockdowns in coronatijd. Vooral meisjes en jonge vrouwen zijn nu minder vaak gelukkig dan vijf jaar geleden. Uit RIVM-onderzoek bleek eind september dat 16 procent van de jongeren deze zomer serieuze suïcidale gedachten had. Máxima heeft grote betrokkenheid bij het onderwerp mentale gezondheid. Ze is erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van de Stichting MIND Us, die werkt aan de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren. Ook op persoonlijk vlak heeft de vrouw van koning Willem-Alexander haar ervaringen. Máxima's jongere zus Inés stapte in 2018 uit het leven, na jarenlang te hebben gekampt met psychische problemen en depressieve gevoelens. 'Niet elke dag hoeft een tien te zijn' "Laat het weten als het goed met je gaat en vertel het vooral ook als het even iets minder goed gaat. Want je bent niet alleen", zegt Máxima nu tegen jongeren. "Niet elke dag hoeft een tien te zijn. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn." Mindere dagen en tegenslagen zijn niet erg, schrijft ze verder. "Dat hebben we allemaal." Máxima staat in haar brief ook stil bij de oorzaken van de problemen. "Jonge mensen ervaren een steeds hogere druk om te presteren. Faalangst, stress, depressieve klachten en zelfs suïcide; ze nemen helaas toe. En zorgen over (studie)schulden, woningnood of de klimaatcrisis maken het voor veel jongeren lastig om hoopvol te zijn over de toekomst." Aan het einde van haar brief steekt ze alle jongeren een hart onder de riem. "Jullie verdienen onze onvoorwaardelijke steun en hulp om mentaal gezond te blijven. Dat begint heel simpel met een luisterend oor en een eerlijk gesprek."