Nederlanders jarenlang de cel in voor plofkraken in Duitsland

Twee Nederlanders zijn in Duitsland veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor hun rol bij plofkraken. De hoofdverdachte, een man van 36, moet 7,5 jaar de cel in. Een handlanger van 29 kreeg een straf van 3 jaar en 9 maanden. Beide straffen zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens de Duitse justitie hoorden de mannen bij een groep criminelen die in heel Duitsland geldautomaten opblies. Concreet ging het in deze zaak om zes plofkraken, gepleegd tussen februari en november 2020. Daarbij werden bedragen tot 104.000 euro buitgemaakt. De Nederlanders hadden bekend, maar zeiden tijdens het proces niets over hun opdrachtgevers of medeplegers.

Droeg nog enkelband

Het tweetal werd vorig jaar september opgepakt. De hoofdverdachte regelde bij autoverhuurders wagens om na de plofkraken in te vluchten. De man was al eens veroordeeld voor zijn rol bij een plofkraak; dat was in 2017, ook in Duitsland. Hij kreeg daarvoor zes jaar cel. De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij na zijn vervroegde vrijlating, en nog met een enkelband om, weer in de fout ging.

De jongere verdachte regelde spullen en gereedschap voor de explosies. Volgens het rechtbankdossier kregen de criminelen voor hun diensten 200 tot 300 euro per succesvolle plofkraak.

Brand in gebouw

De hoge straf is ook ingegeven door een brand, die ontstond na een plofkraak in Schüttorf in de deelstaat Nedersaksen. De bewoners van een woning boven de opgeblazen geldautomaat raakten daardoor ingesloten. Twee volwassenen en een kind van 7 moesten door de brandweer worden gered.

Duitsland kampt al lange tijd met criminele bendes die plofkraken plegen. Vaak komen die uit Nederland. Alleen al in de deelstaat Nedersaksen zijn tot begin november 53 plofkraken gepleegd, bijna evenveel als in heel 2021. Ook in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn dit jaar recordaantallen geregistreerd.

Volgende maand komt in Osnabrück een speciaal centrum voor de bestrijding van plofkraken.