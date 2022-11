Loterijkoorts in VS, wint vandaag iemand 1,6 miljard dollar?

In de Verenigde Staten kan dit weekend de grootste jackpot ooit vallen. In de loterij Powerball is de hoofdprijs nu 1,6 miljard dollar, een paar miljoen dollar meer dan het 'jackpotrecord' van 1,59 miljard uit 2016. De eerstvolgende trekking is vanavond.

De kans om de hoofdprijs te winnen is volgens Powerball 1 op 292 miljoen. Bij de vorige 39 trekkingen had niemand dat geluk. Al die tijd groeide de prijzenpot, tot het recordbedrag van vandaag.

Degene met het gouden lot heeft eerder moeten kiezen wat er met het prijzengeld moet gebeuren: het hele bedrag uitkeren over een periode van dertig jaar, of meteen een eenmalige uitkering. Die zou dan wel een stuk lager zijn, 'slechts' 782 miljoen dollar.

De meeste spelers hebben gekozen voor de laatste optie. In Amerikaanse media wordt al uitgerekend wat een winnaar in dat geval na aftrek van belastingen overhoudt. Dat is nog altijd zo'n 500 miljoen dollar.