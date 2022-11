Gegijzelde toeristen in Peru vrijgelaten door lokale bevolking

In Peru zijn meer dan honderd toeristen vrijgelaten die door een lokale bevolkingsgroep werden gegijzeld. Ze zaten daar ruim een dag vast. Een Peruaanse minister heeft nu gezegd dat de groep weer vrij is.

In eerste instantie was het plan om de toeristen zes tot acht dagen te gijzelen als er geen oplossing zou komen voor het olielek. Maar na inspanning van een ombudsman, die opkomt voor bevolkingsgroepen in kwetsbare omstandigheden, zijn de toeristen nu vrijgelaten. De ombudsman wil wel dat de staat in gesprek gaat met de lokale bevolking.

Vrijdagavond bevestigde een woordvoerder van de Cuninico-gemeenschap al dat de groep vrij zou komen. "Het recht op en respect voor het leven moeten zegevieren. Daarom zullen wij de mensen de middelen verlenen die nodig zijn om op hun bestemming te komen", zei hij tegen een lokale radio-omroep.

'Beschadiging was opzet'

Volgens het bedrijf achter de pijpleiding in het gebied, Petroperu, is bij de beschadigingen opzet in het spel. Sinds vorig jaar december zijn al vijftig schadegevallen geregistreerd. Het bedrijf belooft de vervuiling op te ruimen en de bewoners van drinkwater en voedsel te voorzien.