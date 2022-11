Talpa verliest tv-rechten Europees voetbal, 'ook RTL raakt rechten kwijt'

Talpa Network, dat de televisiezenders SBS6 en Veronica bezit, verliest na volgend seizoen de uitzendrechten van de Europa League. Sportmarketeer Chris Woerts heeft dat gezegd in het televisieprogramma Vandaag Inside. Hij voerde namens Talpa de onderhandelingen over de tv-rechten van Europees voetbal.

Volgens Woerts verliest ook zender RTL 7 de rechten voor Europees voetbal na volgend seizoen. Die zendt nu de Champions League uit, het hoogste Europese voetbaltoernooi voor clubteams. RTL heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Woerts.

'Alle rechten waarschijnlijk naar Ziggo'

De sportmarketeer zegt van voetbalbond UEFA gehoord te hebben dat alle Nederlandse televisierechten voor Europees clubvoetbal vanaf het seizoen 2024-2025 bij één partij terechtkomen. Woerts verwacht dat dat om Ziggo gaat, omdat die zender volgens hem "op alle Europese leagues heeft geboden". Volgens hem betaalt de zender zo'n 25 miljoen euro voor de uitzendrechten van de Conference League, Europa League en Champions League.

Ziggo wil niet reageren op de uitspraken van Woerts totdat officieel bekend wordt gemaakt wie de rechten krijgt.

Als Ziggo inderdaad de rechten verovert, zou dat een enorme opsteker zijn voor de zender. Eerder verloor Ziggo de uitzendrechten van de Formule 1 en de Premier League aan het Zweedse mediabedrijf Viaplay. Of Viaplay ook in de race is voor de Nederlandse rechten van de drie Europese clubcompetities is niet bekend.