Samen voor Nederland blaast manifestatie in Amsterdam af

Samen voor Nederland ziet ervan af om zondag te demonstreren in Amsterdam. Als voornaamste reden noemt woordvoerder Mordechai Krispijn dat de Britse complotdenker David Icke de toegang tot Nederland is geweigerd.

Hij denkt wel dat er mensen komen betogen, maar benadrukt dat Samen voor Nederland niets meer organiseert. "We laten het nu aan de afzonderlijke partijen. Het kan zijn dat mensen thuis blijven, of dat ze alsnog naar het Museumplein gaan. Of misschien naar de Dam", zegt hij tegen de NOS.

De demonstratie werd landelijk nieuws omdat de Brit David Icke er zou spreken. Die is omstreden vanwege zijn antisemitische uitspraken en ontkenningen van de Holocaust en het kabinet besloot gisteren hem de toegang tot Nederland te ontzeggen in verband met risico's voor de openbare orde en zijn eigen veiligheid.

Verder had de gemeente Amsterdam besloten dat de manifestatie van de Dam naar het Museumplein zou worden verplaatst, uit vrees voor rellen. Daartegen had Samen voor Nederland een kort geding aangespannen, maar vanochtend oordeelde de rechter dat de gemeente rechtmatig heeft gehandeld.

Donderslag bij heldere hemel

"Dat de IND Icke de toegang tot ons land heeft geweigerd, kwam voor ons als een donderslag bij heldere hemel", zegt Krispijn. "Toen zeiden we: dit gaat te ver. We hebben nog de uitslag van de rechter vandaag afgewacht en geprobeerd het besluit van de IND aan te vechten, maar daarvoor was te weinig tijd. Dit besluit overrulet alles, demonstreren heeft dan geen zin meer."

De demonstratie zou volgens de organisatie gericht zijn geweest tegen het kabinet. Op zijn site zegt Samen voor Nederland "dat dit kabinet onze samenleving van crisis naar crisis loodst. Nu is het genoeg!"