Hashimoto pakt wereldtitel op meerkamp, Schmidt na sterke opmars twaalfde

Hashimoto pakte de eerste plaats met een geweldige voltige-oefening en stond de leiding niet meer af. Zhang bleef in het spoor, maakte op ringen en brug iets van zijn achterstand goed, maar genoeg voor titelprolongatie was het net niet.

De schlemiel van de dag was de Brit Joe Fraser. De Europees meerkampkampioen, die als vierde naar de finale was gegaan, maakte er een potje van: zijn sprong mislukte en hij viel van het paard, de brug én het rek.

Na ringen (fraaie vijfde score) stond hij twintigste, na sprong vijftiende en na brug twaalfde. Na rek was hij een plaats gezakt, waarna hij via een goede vloeroefening (tiende score) beslag legde op de twaalfde plaats.

Casimir Schmidt is twaalfde geworden in de meerkampfinale bij de WK turnen in Liverpool. Hij kampte het afgelopen jaar met veel blessureleed en was net op tijd klaar voor de WK. - NOS