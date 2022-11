Velzeboer en Schulting verpulveren wereldrecords in Salt Lake

Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft bij wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City het wereldrecord op de 500 meter aan flarden gereden. Op de Utah Olympic Oval reed ze in de kwalificaties een tijd van 41,416. Even later deed Suzanne Schulting hetzelfde op de 1.000 meter. Velzeboer was met haar uithaal meer dan een halve seconde sneller dan de oude toptijd van Kim Boutin. De Canadese shorttrackster reed op dezelfde baan in 2019 een tijd van 41,936.

Nu is binnen het shorttrack je tijd over het algemeen niet zo belangrijk…maar dit is zo belachelijk snel! #WR @xandravelzeboer #SaltLakeCity pic.twitter.com/oatpBiBG5i — Cees Juffermans (@CeesJuffermans) November 4, 2022

Dit weekend staat de 500 meter twee keer op het programma. Velzeboer, wereldkampioene op de kortste shorttrackafstand, is de enige die in beide sessies in actie kwam en beide keren plaatste ze zich soepel voor de kwartfinales. Yara van Kerkhof, Schulting, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma kwamen een keer in actie op een 500 meter. Ze wisten zich allemaal te plaatsen voor de kwartfinales. Poutsma was de enige die dat deed met een tweede plek, de andere Nederlandse vrouwen wonnen allemaal hun heat.

WB Salt Lake City bij de NOS De wereldbekerwedstrijden shorttrack in Salt Lake City zijn zaterdag en zondag live te zien bij de NOS via een livestream op NOS.nl.

Olympisch kampioene Schulting liet zien uitstekend in vorm te zijn door in de heats van de 1.000 meter ook een wereldrecord te rijden. Met een tijd van 1.25,958 bleef ze 0,556 seconden onder haar eigen toptijd die ze in februari reed bij de Spelen in Peking. Met haar tijd eist Schulting een plek in de kwartfinales op. Ook Rianne de Vries en Van Kerkhof plaatsten zich. Op de 1.500 meter wisten Michelle Velzeboer en De Vries een plek in de halve finales af te dwingen. Poutsma ging in haar heat als tweede de voorlaatste ronde in, maar ze kwam ongelukkig ten val.