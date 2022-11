Op De Hoge Veluwe was al eerder sprake van wolven die tam gedrag vertonen en zich dicht bij parkbezoekers laten zien, soms maar op een paar meter afstand.

Zo zijn er in het park recent ook beelden gemaakt van een wolf die vlak langs een gezin liep. De provincie Gelderland maakte daarna bekend dat met paintballgeweren geprobeerd zal worden om deze wolf af te schrikken weer schuw te maken.

Het is niet duidelijk of de wolf die achter de fietser aan rende ook de wolf is die langs het gezin liep.