Jubilaris Schöne helpt NEC tegen Cambuur aan eerste zege sinds half augustus

Tegen NEC werd wederom duidelijk dat het bij Cambuur aan efficiëntie ontbreekt. In de eerste helft kwamen onder anderen Mitchel Paulissen en Roberts Uldrikis in de buurt van de openingstreffer, maar zij kregen de bal er vanuit kansrijke positie niet in.

Bij Cambuur is dit seizoen vooral de vraag hoe en door wie er doelpunten gemaakt kunnen worden. De ploeg scoorde in totaal pas acht keer en maakte in vijf van de zes thuiswedstrijden geen goal.

NEC stelde daar kansjes voor Ibrahim Cissoko en Oussama Tannane tegenover. Het was echter pas raak in de slotminuut van de eerste helft, toen Schöne de ruimte kreeg om vanaf een meter of 25 het Cambuur-doel onder vuur te nemen.

De treffer van de Deense middenvelder was zijn 36e namens NEC. Schöne speelde in Leeuwarden zijn 400ste wedstrijd in de eredivisie. Hij is de tweede buitenlandse speler die dat aantal haalt, na de Zuid-Afrikaanse doelman Hans Vonk (433).

Cambuur wil wel, maar kan niet

In de tweede helft ging Cambuur op zoek naar de gelijkmaker. Tot grote kansen leidde dat eigenlijk niet. In plaats daarvan kreeg NEC al snel een behoorlijke mogelijkheid op de 2-0, toen Souffian El Karouani met een poging in de korte hoek stuitte op Cambuur-keeper João Virgínia.

NEC-verdediger Iván Márquez vergat het duel daarna eveneens in het slot te gooien, maar het maakte weinig uit. De verzorgd spelende bezoekers kwamen niet in de problemen, onder meer omdat Jamie Jacobs de bal totaal verkeerd raakte toen hij van dichtbij kon scoren.