Frans parlementslid geschorst na racistische opmerkingen

Omdat de emoties in het parlement hoog opliepen werd het debat geschorst:

"Binnen het vrije debat is niet alles toegestaan, en zeker niet beledigen en racisme", zei parlementsvoorzitter Yaël Braun-Pivet.

Het bestuur van de Assemblée kwam vrijdagmiddag bijeen en besloot unaniem De Fournas twee weken te schorsen. Ook moet hij twee maanden een deel van zijn salaris inleveren. Het is de zwaarste straf die door het presidium kan worden opgelegd.

Het Franse parlement heeft voor het eerst in de recente geschiedenis een afgevaardigde geschorst die ervan wordt beschuldigd racistische opmerkingen te hebben gemaakt. Het gaat om Grégoire de Fournas van de rechts-radicale Rassemblement National (RN).

Een Frans parlementslid wordt beschuldigd van racisme vanwege een opmerking die hij hardop in het parlement maakte: "Ga terug naar Afrika". Dit zorgde voor veel onrust in het parlement. - NOS

Aanleiding voor de schorsing zijn opmerkingen die De Fournas gisteren maakte tijdens een vergadering van de Franse Tweede Kamer. Dat ging over een schip op de Middellandse Zee met migranten. Aan het woord was een zwarte parlementariër van de linkse oppositiepartij LFI, Carlos Martens Bilongo.

De Fournas onderbrak Martens Bilongo en riep iets over "terugsturen naar Afrika". De linkse politicus dacht dat dat op hem sloeg en hij sprak van racisme. "Ik word aangesproken op mijn huidskleur terwijl ik gewoon Frans ben", zei hij.

De Fournas zei dat hij met "terugsturen naar Afrika" doelde op het schip met migranten waarover werd gesproken. Volgens hem probeert de linkse oppositie hem een loer te draaien.

Onrechtvaardige straf

Duidelijkheid over de bedoeling van De Fournas' woorden kwam er niet: in de gesproken Franse taal kon de opmerking zowel op Martens Bilongo slaan als op de boot.

"Dit is een ongekend harde en onrechtvaardige straf", zei De Fournas in een eerste reactie. "Maar ik respecteer de Kamer en leg me erbij neer."

LFI-politicus Martens Bilongo zegt opgelucht te zijn. "Ik was er altijd al van overtuigd dat de RN een racistische partij was en dat is nu nog eens bewezen."

Motie van wantrouwen

Op de achtergrond sluimert een hardhandig conflict tussen de radicaal-rechtse RN van Marine Le Pen en de radicaal-linkse LFI. Bij de laatste parlementsverkiezingen, in juni van dit jaar, eindigden ze als grootste oppositiepartijen.

Sindsdien proberen ze allebei de rol van belangrijkste oppositiepartij naar zich toe te trekken, maar in hun ideeën staan ze recht tegenover elkaar waardoor de oppositie verdeeld is en geen vuist kan maken tegen president Macron.

Eind vorige maand besloot de partij van Le Pen voor het eerst een motie van wantrouwen te steunen die de linkse LFI had ingediend tegen de regering. Dat lag binnen de LFI zeer gevoelig: de meeste politici van de partij wilden helemaal niet gesteund worden door radicaal-rechts. Marine Le Pen zei het landsbelang belangrijker te vinden dan partijbelangen.

Vanavond herhaalde dat scenario zich. Meteen na de schorsing van Grégoire de Fournas steunde de RN opnieuw een motie van wantrouwen van de LFI. Maar ook die motie werd niet aangenomen, omdat de twee partijen samen geen meerderheid hebben.