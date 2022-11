KNVB legt FIFA-oproep om bij WK alleen over voetbal te praten naast zich neer

Voetbalbond KNVB geeft geen gehoor aan de oproep van de FIFA om zich tijdens het WK in Qatar alleen met voetbal bezig te houden. De FIFA had dat middels een brief gevraagd aan de landen die deelnemen aan het toernooi. In de brief schrijven FIFA-voorzitter Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura dat gezorgd moet worden dat "voetbal niet wordt meegesleept in alle ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan". Toezegging voor compensatiefonds "De KNVB wil na het WK op twee zaken trots kunnen zijn: op de prestaties van het Nederlands elftal op het veld én op de blijvende verbeteringen van de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar", reageert Gijs de Jong, secretaris-generaal van de Nederlandse voetbalbond. De Jong: "We blijven ons ook voor dit laatste onderwerp onverminderd inzetten. We zijn hier al langere tijd mee bezig en blijven dit ook na het WK doen."

FIFA-voorzitter Gianni Infantino - AFP

Een werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA, waar ook de KNVB deel van uitmaakt, heeft de FIFA opgeroepen om snel met een toezegging te komen over een compensatiefonds voor arbeidsmigranten die zijn omgekomen of gewond geraakt bij de bouw van WK-stadions in Qatar. "We willen een overtuigend antwoord, wat de FIFA ons al meerdere keren heeft toegezegd. Daarom hebben wij dit onderwerp voor de agenda aangedragen voor de aankomende FIFA-bijeenkomst op 20 november, zodat dit nu met alle 211 bonden besproken kan worden", meldt de KNVB. 'Voetbal centraal stellen' In de donderdag uitgelekte FIFA-brief lijkt de mondiale bond te verwijzen naar de openlijke kritiek die sommige landen in aanloop naar het WK hebben geuit op onder meer schendingen van mensenrechten en slechte arbeidsomstandigheden in Qatar. "We weten dat de voetbalwereld niet in een vacuüm leeft en we zijn ons ervan bewust dat er veel uitdagingen en problemen van politieke aard in de wereld zijn", staat er in de brief. "Bij de FIFA proberen we alle meningen en overtuigingen te respecteren, zonder de rest van de wereld morele lessen op te leggen."

In Qatar worden de laatste voorbereidingen voor het WK getroffen - AFP