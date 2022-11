Een 2-jarig kind is vanavond overleden nadat het in het water terecht was gekomen in Doesburg.

Aan het begin van de avond had de politie via Burgernet een verzoek verspreid om uit te kijken naar een vermiste jongen van 2 jaar oud. Even later kregen de hulpdiensten een melding over iemand in het water, schrijft Omroep Gelderland.

Het kind is nog gereanimeerd, maar dat mocht dus niet meer baten. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.