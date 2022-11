Canadese bobsleester De Bruin drie jaar geschorst na positieve dopingtest

Bobsleester Christine de Bruin is wegens het gebruik van doping voor drie jaar geschorst.

De 33-jarige Canadese, die op de Winterspelen van Peking dit jaar brons veroverde in de monobob, testte eind augustus bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief op het verboden middel Ligandrol. Dat is een middel om spiermassa te versterken.

Omdat De Bruin het dopingvergrijp in een officiële verklaring heeft erkend, is de straf teruggebracht van vier naar drie jaar schorsing. De Canadese, die met de Nederlandse bobsleeër Ivo de Bruin is getrouwd, mag tot 27 september 2025 niet uitkomen in officiële wedstrijden.