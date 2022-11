Groep die geen 190 euro compensatie krijgt blijkt nóg groter

Het gaat om huishoudens die energie krijgen van leveranciers zonder vergunning van de toezichthouder. In Nederland is vergunningloos energie leveren in enkele situaties toegestaan.

Maar het kabinet bepaalde ook dat vergunningloze leveranciers geen geld gestort krijgen. Looyé vindt het oneerlijk. Zijn klanten in het appartementencomplex - waaronder ook veel studenten - krijgen nu geen compensatie. "Het is voor mij onbegrijpelijk en ook niet uit te leggen. Deze mensen rekenen er allemaal op, zijn gedupeerd, worden geconfronteerd met hoge energierekening, maar wij mogen het niet uitkeren."

Nederlanders krijgen de 190 euro energiecompensatie voor november en december via hun leverancier uitbetaald. Door die constructie krijgen 500.000 tot 600.000 huishoudens met blokverwarming het geld al niet, want zij hebben geen eigen ketel en geen eigen contract met een energieleverancier.

Sommige energieleveranciers werken zonder vergunning. Dat mag in Nederland. Maar om de energiecompensatie van 190 euro uit te kunnen keren, is een vergunning vereist. Daardoor krijgen sommige ondernemers en huishoudens de 190 euro nu niet. - NOS

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat aan Nieuwsuur weten dat de compensatieregeling "primair is bedoeld voor huishoudens". "Om aan huishoudens te mogen leveren moet een leverancier vrijwel altijd beschikken over een vergunning die vooraf getoetst is door de toezichthouder, de ACM. De mogelijkheid tot aanvragen van de subsidie is beperkt tot deze groep." Het ministerie lijkt zich er niet van bewust dat sommige vergunningloze energiebedrijven wel degelijk aan huishoudens leveren.

En dan is er nóg een groep die de 190 euro misloopt, maar vanwege een andere reden. De overheid compenseert namelijk alleen mensen met een kleinverbruikersaansluiting. Niet iedereen heeft die. Zoals de Amsterdamse student Tessa Donker. Zij woont in een studio, die samen met honderden andere studio's één grootverbruikersaansluiting heeft.

"Als anderen het geld wel krijgen, waarom wij dan niet?", zegt Donker. "Je betaalt voor een hele studio, net als ieder ander eigenlijk. Ik vind dat we gelijk behandeld moeten worden."

Hierover zegt het ministerie dat moeilijk te achterhalen is hoeveel huishoudens achter één grootverbruikersaansluiting zitten. Looyé: "Tegelijkertijd weet de Belastingdienst, de andere kant van de overheid, wél dat hier 354 woningen zitten. Op die manier zou je prima kunnen compenseren."

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten laat aan Nieuwsuur weten dat hij alle huishoudens tegemoet wil komen. Er komt wellicht een aparte regeling voor mensen met een blokaansluiting. Dat zal dan een andere regeling zijn. "Eventueel per kwartaal", zegt Jetten.